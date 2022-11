És època de mandarines. I de magranes, de caquis, peres, castanyes i molts d’altres. Aquí tens una guia dels aliments de tardor, els seus beneficis i diverses receptes per llepar-te els dits. Però les mandarines triomfen per sobre de la resta de productes de temporada. Es poden comprar a granel, en malles, bosses i altres recipients. En aquest sentit, molts supermercats les ofereixen dins d’una cistella a fi d’evitar l’ús de plàstics. És el cas de Mercadona, que ven 1,4 quilos de mandarines per 3,29 euros dins d’una cistella sòlida, d’un sol ús i ecològica. El que en facis, ja és cosa teva. Però un usuari de Wallapop que respon al nom de Jesús ha anat més enllà: les revèn a Wallapop per guanyar-se unseurets.

És cert que la pujada dels preus no dona treva i les mandarines no en són una excepció. Això malgrat que el comerç centreeuropeu ja les ven al doble de preu que les cadenes espanyoles. Perquè et facis una idea: si aquí les paguem a entre 2 i 3,5 euros el quilo, les botigues de França col·loquen les mandarines a 7 euros.

¿Mesura d’estalvi o acte de gasiveria?

Tornant a Espanya, els consumidors patim els estralls de la inflació i intentem estalviar com sigui a la cistella de consum. Però d’aquí a revendre les cistelles que venen incloses als productes hi ha un pas. ¿O no? Que ho diguin al Jesús, que fa negoci a Wallapop: va comprar dos lots de mandarines de Mercadona i ara ven cada cistella a... ¡Un euro! La seva pràctica (i la seva garreperia) no ha passat desapercebuda a les xarxes socials.

«¿Tenim tots clar que el Jesús ens vol vendre les cistelles de les mandarines de Mercadona?», pregunta retòricament l’usuari de Twitter @ManinaHarley137 juntament amb una captura de l’anunci a la plataforma de compravenda de productes de segona mà. A la web del supermercat hi ha el producte en qüestió i no hi ha dubte que les cistelles són molt semblants, si és que no són les mateixes.

El ‘pack’ d’1,4 quilos de mandarines surt per 3,29 euros. Si revendre una cistella d’aquest tipus ja és insòlit, fer-ho per un euro és de traca. Per això, els tuitaires han tret l’humor que porten dins. «Després us queixeu que la gent no recicla...», ha comentat @BluesSia. «Diria que això no és reciclar», ha contestat @ManinaHarley137. «No es pot ser més cutre», ha dit @jhartible.

«Un emprenedor» i «un visionari»

Al marge que sigui ‘cutre’ o garrepa, no s’han d’obviar els ‘grans’ dots de venda que té el Jesús, que suma 233 vendes a Wallapop i els usuaris el valoren amb la nota més alta, cinc estrelles. Per als usuaris de Twitter, l’home és un «emprenedor» i un «visionari», més enllà de ser garrepa. «¡Ara a vendre els bols de fusta de les lasanyes!», l’animen diversos usuaris, entre les desenes de comentaris que acumula la publicació, cada un millor que l’anterior. Garrepa, visionari, emprenedor... El Jesús també és un expert en economia circular.