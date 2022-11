Nadal és l’època més màgica de l’any. Sopars i dinars amb la família, carrers i cases engalanats amb la millor decoració, la il·lusió dels més petits de la casa i moltes activitats per gaudir de les festes amb tota la família. Enguany, a Osona, i en un entorn privilegiat al bell mig d’un cap d’alzines mil·lenàries, se celebrarà la primera edició d’un festival que farà xalar de valent a tothom.

El Caganer Festimarket, que se celebrarà del 3 al 30 de desembre a Folgueroles, és el primer festimarket que es farà a la comarca i que promet fer del fet de gaudir la seva bandera. Activitats per a tothom, gastronomia, música en directe i moltes paradetes t’estaran esperant en un esdeveniment que vol recuperar tota la màgia de Nadal.

Vols saber més? Segueix llegint.

Pista de gel, tobogan i tirolines

Què seria de Nadal sense el patinatge sobre gel? Doncs al Caganer Festimarket han preparat una pista de patinatge de dimensions considerables perquè et puguis lluir amb la família amb gel de qualitat i els millors materials. Si és una activitat que t’encanta, ben segur que no t’avorriràs.

Per a qui sigui aficionat a les emocions fortes i els descensos pronunciats, el primer festimarket d’Osona també comptarà amb un tobogan de gel de 70 metres perquè tothom pugui lliscar cap avall a tota velocitat. Però, si encara et queden ganes de més, pots provar de volar amb les tirolines o veure el món des d'una altra perspectiva tot caminant pel circuit aeri dels arbres.

Les activitats infantils del Caganer Festimarket

Passar-ho molt i molt bé és l'objectiu principal de totes les activitats infantils que organitzen amb espectacles familiars constants a l'escenari principal amb artistes com Viri Virom, Pentina el Gat, La Companyia del Príncep Totilau i Pep Callau i els Pepsicolen, entre d’altres.

I un xic més enllà, en el Teatret de la Fira, els teus petits podran experimentar amb la màgia de l’Enric Magoo, les cançons amb el Lluís Pinot i Per Terres de Dracs, els contes amb la Caro Von Arendt o els pallassos en espectacles de petit format a 5 metres de distància amb els actors.

I, enmig de tanta natura, sempre podreu donar una volta amb els ponis, cremar adrenalina amb el ‘làser tag’, fer un Kilian al petit rocòdrom o gaudir la multitud d'activitats que ha organitzat el Caganer Festimarket: Espai Tallers, Ruleta & Premi, el Caga burros, Clava el Clau, Diana, Jocs Gegants...

Els concerts del Caganer Festimarket

I pels que us agrada la música en directe podreu gaudir de la multitud de concerts per un públic heterogeni (grans i petits) i que tenen un comú denominador: entusiasmar! Per l’escenari d’aquest festimarket familiar passarà, entre d’altres, La Salseta de Poble Sec, Abba The New Experience, Sau 30 o Pep Poblet.

Gaudeix de la gastronomia amb els ‘foodtrucks’

Però, què seria de Nadal sense la gastronomia? I d’un esdeveniment a l’aire lliure sense ‘foodtrucks’? Doncs tot el que s’ha mencionat abans es combinarà amb la cirereta del pastís: una oferta gastronòmica autèntica per xalar dels sabors com cal i recuperar els sentits amb la selecció dels ‘foodtrucks’.

Podràs gaudir d’una bona pizza amb Lluna Plena Pizzeria, d’hamburgueses i entrepans premium amb Meat Meet Cheese, d’una bona crep amb Crep de la Crep, carns a la brasa de Can Joanot, uns bons xurros de la Xurreria La Rosca, dels ‘espetos’ de Glugs Popeye i, pels celíacs també hi haurà opcions amb Bye-Bye Blat.

Troba el regal de Nadal perfecte

I finalment, Nadal també és una època de regals. I al Caganer Festimarket podràs trobar una zona d’expositors on hi haurà joies, productes gastronòmiques, complements i molt més. Una temptació perquè trobis el regal perfecte pels teus éssers estimats.

Encara cerques plans per aquest Nadal? No t’ho pensis gaire i ves al Caganer Festimarket.