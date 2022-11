Amb l'arribada del fred, les cases pateixen una baixada tèrmica que posen en perill el confort de tots els que hi vivim. Ara bé, la crisi energètica derivada del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna amenaça d'augmentar el cost de la factura elèctrica i de gas a nivells mai vistos.

Per què no compres una estufa de pèl·lets i redueixes almenys el rebut del gas per estalviar al màxim? Les estufes de pèl·lets sense sortida de fum són aquelles que no necessiten una xemeneia per extreure els fums propis de la combustió.

Això facilita que puguem ubicar aquestes estufes a qualsevol punt del nostre habitatge, atès que utilitzen diferents tipus de filtres per condensar els fums que es produeixen en el procés de combustió dels pèl·lets.

Quins son els avantatges de les estufes de pèl·lets?

Els principals avantatges de les estufes de pèl·lets són la facilitat de moviment per tot l'habitatge: si et trobes al saló, pots tenir-la com si fos una xemeneia tradicional, però també la pots transportar a l'habitació per caldejar-la abans de dormir.

A més, tenen gran potència calorífica, per la qual cosa escalfa l'habitatge en menys temps. Per acabar, el manteniment és escàs: només requereixen neteja i canvis de filtres quan arriba el moment.