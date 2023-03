El conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat que l'activitat de l'Hospital Clínic es refà de "forma progressiva" aquest dimarts després del ciberatac. Balcells ha assegurat que s'han incrementat les cirurgies al 50% i que les consultes externes ja han recuperat el 10%. També ha explicat que les plantes hospitalitzacions funcionen amb normalitat i ha tornat a llençar un missatge de tranquil·litat: "Tots els pacients que tenen una necessitat d'atenció immediata, si no pot ser al Clínic, en el cas de la radioteràpia d'oncologia, serà en un altre hospital", ha dit des de Reus. En concret, ha especificat que s'estan avaluant els usuaris per traslladar-los a l'Hospital de Sant Pau, on podran ser atesos amb el mateix plantejament terapèutic.