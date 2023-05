Els arrossaires del delta de l'Ebre ja sembren l'arròs. Ho faran fins a final de maig després de la inundació dels camps, enguany amb una inesperada i desconcertant retallada - a la meitat - de la concessió de l'aigua dels canals de reg per part de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre). A l'hemidelta esquerre un 40% dels terrenys s'han sembrat en sec, una proporció similar a les últimes campanyes. A la dreta, en canvi, alguns pagesos s'han fet enrere i sembren per inundació perquè tindran l'aigua disponible de forma intermitent i temen patir la salinització dels camps. Tampoc saben com reaccionarà la planta a la falta d'aiguabarreig i a l'ús d'aigua dels desguassos ni com podran combatre les males herbes sense el maneig habitual.