Milers de taxis han ocupat la Gran Via de Barcelona, des del carrer Bailén i fins a Entença, per exigir "justícia" pel conductor mort després d'una agressió. La concentració també s'ha estès pel passeig de Gràcia, entre els carrers Rosselló i Casp, i ha servit per homenatjar el taxista que va morir el passat diumenge, dos dies després d'una baralla amb un motorista. Un acte que ha organitzat Élite Taxi, entitat a la qual pertanyia la víctima. El portaveu de l'organització, Tito Álvarez, ha confirmat que l'agrupació es personarà com a acusació particular en la causa i ha avançat que reclamarà la presó provisional per al suposat agressor. Així mateix, Álvarez ha assenyalat que demanarà pena per homicidi.