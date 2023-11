La plataforma Stop JJOO celebra que el Govern no renovi els ajuts que des de l'any 2020 atorgava a les tres estacions d'esquí privades de Catalunya, com a compensació per les pèrdues derivades de les restriccions de la covid-19, i destini aquests recursos a incrementar el parc de pisos socials. El seu portaveu, Bernat Lavaquiol, considera que és una "victòria dels moviments populars" i de les persones que "han lluitat al Pirineu per fer aquest canvi". Tot i això, tant des de l'entitat com de diversos sindicats d'habitatge d'aquesta zona veuen "ínfima" la partida, que és d'1,2 milions d'euros, i afirmen que aquesta no resol el problema de "gentrificació" que hi ha en aquestes comarques, el qual, segons defensen, és conseqüència del turisme.