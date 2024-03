La Ivet té deu anys i és la filla gran de la Mònica Brosel, una veïna de Saldes (Berguedà), i cada dia fa un trajecte de vint minuts per arribar a l'escola, al poble veí de Vallcebre. El panorama, però, canviarà radicalment per a la filla petita que podrà fer-ho al mateix poble. A partir del curs vinent, Saldes recuperarà l'escola després de catorze anys tancada. "Només de pensar que ara tindrà l'escola al poble i sortir cinc minuts abans d'entrar, això ja és un triomf", assegura la mare. "Al final el que volem els que vivim aquí és que no mori el poble", assenyala Violant González, una altra de les mares. Per facilitar l'establiment de joves i noves famílies que s'hi vulguin quedar a viure, l'Ajuntament està impulsant habitatge assequible.