Un total de 394 treballadores públiques de la Generalitat s'han acollit al permís menstrual que es va anunciar l'octubre del 2022 i que consisteix a un règim de flexibilitat horària recuperable en cas de menstruació o menopausa amb afectació a la salut. Segons dades de la pròpia administració pública obtingudes per l'ACN per una petició de transparència, es tracta de prop d'un 0,3% del total de 132.064 dones que treballen a la Generalitat. La gran majoria de les empleades que s'hi han acollit són docents, 298. Diversos consistoris d'arreu del país també han posat en marxa la mesura. És el cas de Mataró, on fonts sindical creuen que el permís té poca incidència i que és mostra que "o no acaba de ser útil o no és prou conegut".