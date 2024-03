Dos cotxes fúnebres amb la inscripció ‘Dalt del cotxe, 0’0’ recorreran diferents punts de Catalunya per conscienciar sobre el perill de consumir alcohol i drogues en la conducció. Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que ha advertit que més d’un 30% dels accidents són provocats per un conductor que ha begut o consumit drogues o psicofàrmacs. “Això és una tragèdia, no es pot acceptar i el país s’ha de revelar i actuar”, ha afegit Elena. La campanya, impulsada pel Govern amb el Servei Català de Trànsit (SCT), vol anar més enllà dels accidents causats pel “consum desaforat” d'alcohol, i per això posa el focus, en “l’ús quotidià i normalitzat” d’aquestes substàncies, segons el conseller.