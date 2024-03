El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut la vocació de servei dels Bombers en l'entrega de 118 distincions i 334 medalles d'honor durant la celebració de la festa patronal. Aragonès i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han subratllat l'esforç de l'executiu per desenvolupar el pla estratègic i millorar la situació dels cos perquè pugui oferir "el millor servei". El president ha situat entre els reptes el rejoveniment i la feminització dels Bombers, així com la posada al dia dels parcs. Elena ha anat un pas més enllà i ha defensat la "discriminació positiva" en l'accés de dones per contrarestar la "discriminació negativa" que ha fet que actualment hi hagi una representació "minsa" de bomberes, un 2%.