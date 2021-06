Bones expectatives per als establiments de la Costa Brava del Baix Empordà de cara a l’estiu. L’hostaleria dona per fet que superarà el 80% d’ocupació de mitjana els mesos de juliol i agost, fet que suposaria un «estiu molt més bo» que el de 2020. De fet, des del Grup Costa Brava Centre vaticinen que la temporada s’allargarà fins setembre, tal com era habitual abans de la pandèmia. I és que el sector ha vist com hi ha un «bon ritme» de reserves que el fa ser «molt optimista» de cara a l’estiu.