Dissenyar i pintar capgrossos a l'escola per acostar la cultura popular als més petits. Aquesta és la fórmula que l'Ajuntament de Campdevànol ha impulsat amb el suport de l'Escola Pirineu, l'AFA i empreses locals. El municipi fins ara només tenia dos gegants, però ara incorporaran 21 capgrossos amb personatges de la cultura popular i elements locals, com els gorgs. L’alcaldessa, Dolors Costa, subratlla que el centenar d'alumnes que hi participen estan desenvolupant habilitats creatives, però també vol incentivar el relleu generacional a la colla de gegants. L'estrena serà aquest juny i els nens portaran els capgrossos. "En tinc moltes ganes, perquè l'he pintat i ho he fet amb esforç", explica a l'ACN Tiago, un dels alumnes.