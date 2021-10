Aquesta mes d’octubre s’han incorporat a diferents serveis i dependències municipals de l’Ajuntament de Blanes un total de cinc joves contractats pel consistori. És la sisena convocatòria del Programa Contractació en Pràctiques de joves beneficiaris i beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris d’aquesta política activa d’ocupació.

L’objectiu és que aquestes persones millorin la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, facilitant-los la possibilitat d’incorporar-se al mercat laboral de manera estable i amb una major duració. Els beneficiaris i beneficiàries són joves de 18 a 29 anys, i treballaran durant sis mesos a jornada completa. Per fer-ho possible, a l’Ajuntament de Blanes s’ha coordinat a través del Departament de Promoció de la Ciutat.

Benvinguda a l’Ajuntament de Blanes

Per donar la benvinguda a les cinc persones nou contractades a l’Ajuntament de Blanes, se’ls ha aplegat en una trobada encapçalada per l’alcalde, Àngel Canosa, i el primer tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Jordi Urgell. A la trobada també han assistit la cap del Departament, Montse Torres, acompanyada de Cristina Cassola, tècnica responsable del programa Polítiques Actives d’Ocupació.

Les cinc persones nou contractades són tres noies i dos nois que s’han incorporat a la feina en cinc dependències diferents del consistori blanenc. Dues persones auxiliars administratives ho han fet d’una banda a Hisenda i de l’altra a Esports. Un llicenciat en Ciències Ambientals ho ha fet al Departament de Residus i Neteja; una graduada en Treball Social al Departament d’Acció Social, i finalment una tècnica en integració social al Departament de Participació Ciutadana com a dinamitzadora comunitària.

Durant els sis mesos en què estaran treballant als respectius departaments, rebran acompanyament a la inserció, així com orientació laboral de cara al seu futur. El programa de Garantia Juvenil a Catalunya està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Generalitat de Catalunya i Iniciativa d’Ocupació Juvenil/Fons Social Europeu per reduir l’atur juvenil.

Totes cinc persones que s’han integrat a l’Ajuntament de Blanes han hagut d’acreditar que tenen un títol universitari, formació professional de grau mig o superior que els habilitin per a l’exercici professional. També han hagut de complir amb els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. Per això, havien de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrites com a demandants d’ocupació que encara no ho estiguin (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.