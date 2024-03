Els funcionaris del centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres consideren "incomprensible" que el secretari de mesures penals, Amand Calderó, no hagi presentat "encara" la dimissió. El representant de l'assemblea, Jorge Fernández, assegura que amb la renúncia de Calderó "n'hi ha prou" per aixecar el tall i començar a parlar de les millores que demanen com a col·lectiu. "Ell podria posar fi a tot això", ha assegurat Fernández que reconeix que lo "ideal" seria que també dimitís la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, si bé reconeix que amb Calderó n'hi ha prou. En una assemblea al migdia han decidit mantenir el sistema de relleu un a un, per tant, no es podran obrir les cel·les dels interns per seguretat.