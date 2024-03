El festival South By Southwest de Texas acollirà aquest divendres 8 de març la premiere mundial de 'Mamífera', la nova pel·lícula de la directora catalana Liliana Torres. Es tracta d'una reflexió cinematogràfica sobre el desig de no ser mare, en què Maria Rodríguez i Enric Auquer interpreten una parella que s'enfronta a un embaràs inesperat. Tal com ha explicat la cineasta en una entrevista a l'ACN, la producció pretén desestigmatitzar una realitat present a la societat i, a la vegada, exercir de mirall per a altres dones que es puguin haver sentit soles i incompreses. "M'agradaria que obri escletxes per parlar de la no-maternitat sense sospites ni reticències", sosté. El film arribarà a les sales de cinema el 26 d'abril.