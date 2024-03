El cineasta Tim Burton es troba a la ciutat de Barcelona amb motiu de l'estrena de l'exposició 'Tim Burton's Labyrinth', que ha girat per diferents ciutats europees i que obre portes a la capital catalana aquest divendres 8 de març. Es tracta d'un viatge per la ment del director nord-americà a través del seu univers creatiu, que va més enllà de les produccions cinematogràfiques i s'endinsa també en altres aspectes de la seva obra incorporant, per exemple, uns 200 dibuixos originals. La mostra esta creada per la productora Letgo en col·laboració amb el mateix cineasta i estarà ubicada al Palau de Victòria Eugènia.