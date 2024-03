Adaptar-se als episodis de sequera que seran cada vegada més recurrents. Amb aquest objectiu va néixer fa quatre anys Life Nieblas -on hi participa el CREAF-, un projecte amb fons europeus, que ha permès desenvolupar tres sistemes innovadors per captar aigua de la boira de manera més barata i eficient per fer-la servir després per reforestar, regar o beure. Els sistemes s'han provat en els darrers mesos a l'illa de Gran Canària. El director del projecte, Gustavo Viera, ha explicat que la boira "no permet captar grans quantitats d'aigua" però sí que és "una ajuda" davant la sequera. A Catalunya s'està fent una prova experimental en una pedrera en desús del Garraf i creuen que té "potencial" per estendre's a Lleida i la Catalunya Central.