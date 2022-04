La Costa Brava es prepara per viure una temporada "de rècord" pel que fa a l'arribada de creuers als ports de Palamós (Baix Empordà) i Roses (Alt Empordà). En total, el Govern espera que arribin uns 60.000 passatgers entre les dues instal·lacions, repartits en 66 escales, un 32% més respecte al 2019. Pel que fa a visitants l'increment és d'un 6%. Tot plegat generarà un impacte econòmic de 5,4 milions d'euros (MEUR) segons les estimacions que ha fet el Govern. En aquest sentit, el president de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha destacat que a Palamós el 67% dels bucs que hi estacionaran ho faran en temporada baixa, fet que beneficia a "desestacionalitzar" el turisme que passa per la zona.