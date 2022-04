El sector lleter pateix un problema sistèmic de falta de personal, agreujat per la rotació i el fet que molts dels que hi comencen a treballar marxen al cap de pocs mesos –fins i tot, setmanes- perquè "no és el que es pensaven". Per combatre-ho i millorar-ne l'ocupabilitat, el Consell Comarcal de Baix Empordà i Llet Nostra han tancat un acord de col·laboració per formar vuit orientadors laborals. L'objectiu és que coneguin de prop el sector i les particularitats que té per tal de buscar els perfils més idonis. "Tothom té al cap què és treballar en una oficina però no en una granja", afirma la veterinària de la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà de Llet Nostra, Anna Targa.