El Mobile World Congress (MWC) és un congrés que va molt més enllà del telèfon mòbil i les innovacions en salut són un dels aspectes que, any rere any, es van obrint camí. En aquesta edició destaquen diverses novetats relacionades amb l'avenç en el diagnòstic i el tractament de malalties, sobretot les neurològiques i cardíaques. Un ordinador biològic, una diadema que monitora l’activitat cerebral d’un pacient que ha patit un ictus o la recreació d’un cor per a pacients amb cardiopaties són alguns dels exemples més destacats en aquesta edició. L'ús de la intel·ligència artificial resulta clau per a l’abordatge de les patologies vinculades amb el cervell i el cor i que busquen el tractament adequat.