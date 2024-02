Els Mossos d'Esquadra han pentinat a primera hora del matí les instal·lacions i els entorns del Mobile World Congress, que obre portes aquest dilluns al recinte de Fira de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Un any més, com és habitual, unitats policials com la Canina han participat en el dispositiu de requises abans de l'esdeveniment. També hi han treballat la Unitat de Subsòl, que examina la xarxa de clavegueram, i els Tedax. De matinada i fins ben bé poc abans de l'obertura de portes, han revisat estands, papereres i clavegueres, entre altres, per garantir la seguretat del congrés. Enguany, a més, la policia hi fa una prevenció "específica" per evitar qualsevol mena d'accident vinculat amb els estands d'Israel.