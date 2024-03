Mercadona trenca la barrera dels 1.009 milions d'euros de benefici el 2023, un 37,25% més, en un any marcat per l'increment de preus de la cistella de la compra. La cadena de supermercats amb més treballadors a Espanya continua polvoritzant el total de vendes amb 35.527 milions facturats per l'impuls del consum, un 15% més que l'any anterior, que també havia sigut de rècord. "Tenir beneficis està molt mal vist, però és una cosa molt bona", ha remarcat el president i principal accionista de la companyia, Juan Roig en una roda de premsa des de Paterna. Aquest exercici, Mercadona ha aconseguit ser rendible per primer cop a Portugal, quatre anys després d'instal·lar-se al país.