Els treballadors d'Inditex han portat les demandes de millores laborals a les portes de la botiga Zara de Passeig de Gràcia, a Barcelona. Ho han fet aquest divendres en una concentració centralitzada en aquest punt a Catalunya i arran que la marca anunciés uns beneficis de 5.381 milions d'euros el 2023, un 30,3% més que el 2022. La mobilització, convocada per CCOO i UGT, i que ha arrossegat al voltant d'un centenar de persones, s'ha organitzat també per pressionar davant "unes negociacions que estan paralitzades", ha dit la responsable del comerç tèxtil de la federació de serveis de CCOO, Isabel Flores. Ambdós sindicats han exigit, entre d'altres, un pla de jubilació, primes per vinculació i un plus d'antiguitat a partir dels quatre anys.