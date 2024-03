La canonada que aportarà aigua regenerada des de la depuradora de Figueres fins a Pont de Molins (Alt Empordà) per millorar el cabal de la Muga costarà 6,5 milions d'euros i entrarà en servei el mes d'agost. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha visitat aquest dilluns les obres que s'estan fent a Figueres i ha insistit que es tracta d'una actuació "d'urgència": "L'Alt Empordà és on tenim la situació més crítica del conjunt de Catalunya, per tant, és una obra prioritària". La canonada, que finançarà íntegrament l'ACA, tindrà una longitud de 9,2 quilòmetres i permetrà aportar un cabal de 7.600 metres cúbics diaris, uns 300 metres cúbics per hora.