El Tribunal Superior de Londres ha determinat que Joan Carles I no té immunitat al Regne Unit després de la seva abdicació al càrrec de rei d'Espanya. Així, ha conclòs que pot continuar amb la demanda que va presentar Corinna Larsen. «En nom de la claredat, es requerirà que la Demandant modifiqui detalls de la reclamació per aclarir que els fets imputats contra el General Sanz Roldán s'haurien dut a terme per ell a títol personal», ha assenyalat el magistrat.