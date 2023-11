La segona nit d'aldarulls al voltant de la seu del PSOE a Madrid ha acabat amb un balanç de sis persones detingudes. Segons fonts del ministeri d'Interior, es tracta de cinc homes i una dona d'entre 19 i 44 años, y un menor d'edat de 17 anys. A banda, 30 agents de la Policia Nacional han resultat ferits de diversa consideració. Prop de 7.000 persones es van concentrar al carrer Ferraz per protestar per les negociacions dels socialistes amb l'independentisme català per la llei d'amnistia. La seu del PSOE estava blindada per la policia, però cap a les deu de la nit la tensió va esclatar i hi va haver llançaments d'objectes i un intent de trencar el cordó policial. Els agents van fer càrregues, van llançar pilotes de goma i gasos lacrimògens.