El president del Govern en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, s'ha burlat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la seva afirmació que ell no és president perquè no ha volgut, esgrimint que no ho és perquè matemàticament no pot per culpa de Vox, ja que els de Santiago Abascal impedeixen que cap altre grup parlamentari li doni suport.