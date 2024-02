José Luis Ábalos resisteix. Lluny d'acatar l'ordre de l'executiva del seu partit per a lliurar l'acta de diputat i assumir “responsabilitats polítiques” pel cas Koldo, el que va ser secretari d'organització s'enroca. Mantindrà la seva acta de diputat per a “defensar la seva honorabilitat”, com ha confirmat públicament, per la qual cosa s'integrarà en el Grup Mixt, fora de la disciplina dels socialistes. “Fins a les últimes conseqüències”, ha subratllat en compareixença davant els mitjans després de criticar la falta de suport del partit al qual ha dit haver contribuït per a arribar a Moncloa. “No estic acusat de res, ni formo part de la investigació en curs ni tampoc tinc cap enriquiment il·lícit”, ha argumentat per a anunciar la seva decisió de “seguir endavant”.