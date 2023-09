Diverses jugadores de la selecció espanyola de futbol van lamentar aquest dilluns que hagin estat convocades en la primera llista de Montse Tomé com a nova seleccionadora per el seu desig de no ser-ho i que havien deixat "clar" en el seu comunicat del passat divendres continua "plenament vigent".

En un nou comunicat les jugadores, entre elles, Alexia Putellas, Tere Abelleira, Mapi León o Irene Paredes asseguren que estudiaran les possibles conseqüències legals, a la qual els exposa la federació amb aquesta convocatòria. De la mateixa manera adverteixen que no s'ha realitzat dins del termini i en la forma escaient pel que l'organisme no es troba en disposició d'exigir-los que acudeixin, ja que a més haurien d'estar llestes aquest dimarts a les 11.30 del matí, temps més que ajustat ja que algunes es troben fora d'Espanya.