El passat mes de setembre, els tuits dues alumnes afirmant que un professor de Filosofia de la Universitat de Girona és un "assetjador sexual" van ser el detonant de l'activació del Protocol sobre violència i assetjament per raó de sexe" de la universitat gironina en un procés que es va tancar aquest dimecres. La investigació conclou, segons una resolució firmada pel rector Quim Salvi, que "la Comissió no ha trobat evidències de l'assetjament sexual imputat". Una conclusió que, segons el portaveu de la Plataforma Feminista de la UdG F.A.C (Faràs alguna cosa?), és "la gota que fa vessar el got" i l'origen de la concentració d'aquest matí davant de rectorat demanant la "revisió dels protocols" i que es facin "fora els assetjadors de la universitat".