El Fòrum Gastronòmic de Girona ha obert aquest dilluns al matí les portes per mostrar algunes de les innovacions en el sector culinari, com ara un robot que prepara cafè o envasos fets amb pellofa d'arròs. El robot Wall-II ha estat un dels principals atractius de la primera jornada del congrés gastronòmic que es farà a Girona fins aquest dimecres 13 de març. Els cuines Paco Pérez i Fina Puigdevall han estat els encarregats d'obrir les conferències a l'auditori gastronòmic per parlar dels productes de mar i muntanya. Els germans Roca també participaran en aquest primer dia del Fòrum amb una conferència al vespre per explicar algunes de les tècniques més innovadores que apliquen a la cuina.