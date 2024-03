Els veïns del número 12 del carrer Sant Pere al centre de Llagostera (Gironès) han pogut tornar aquest dissabte al migdia a casa, després que l'Ajuntament hagi inspeccionat l'edifici i consideri que "no hi ha perill". Dotze persones han estat desallotjades preventivament de matinada, quan s'ha desprès un tros de fals sostre a l'habitació d'un pis de la segona planta. Un dels quatre inquilins, Bully Iatabarr, ha agraït que ningú fos al dormitori on ha baixat la runa perquè, segons ha dit, "si hi hagués hagut algú dormint, hauria mort". La runa encara és sobre el llit. A hores d'ara, i per indicació de l'arquitecte municipal que ha revisat l'immoble, s'estan apuntalant algunes estances de l'edifici per augmentar la seguretat dels veïns.