L'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, demana al Departament de Salut que aixequi la restricció de l'aigua de boca activada el 19 de febrer juntament amb Ripoll. "Portem deu dies amb el nivell adequat" i res fa preveure que pugui empitjorar, afirma el batlle, Oriol Lázaro, entre altres coses perquè els aqüífers han millorat amb la pluja i neu dels últims dies. El consistori, seguint les indicacions de la conselleria, va recomanar no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per l'elevat nivell d'arsènic que hi havia, superior als 10 ug/l de límit. Lázaro considera que l'Ajuntament de Ripoll i l'empresa municipal gestora de la potabilitzadora, Somarsa, "no han fet el seguiment" que tocava per un tema que afecta més de 14.000 persones.