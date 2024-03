Onze centres de secundària del Gironès i el Pla de l'Estany han llançat palanganes d'aigua al Ter des de la passera de Fontajau de Girona. L'acció pretén reclamar que s'augmenti el cabal del riu pel qual actualment passen mil litres per segon. "El decret de sequera n'estableix un mínim de dos mil", diu el portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, que lamenta que "si no plou, pensen baixar el cabal a sis-cents litres per segon i això suposarà la mort del Ter, perquè té una filtració des del Pasteral fins a la Gola del Ter de mil litres per segon". Masramon reclama "un canvi de mentalitat" per revertir la situació.