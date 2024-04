Unes 300 persones s'han concentrat aquest dilluns a la plaça del Vi de Girona en suport a l'activista de la ciutat Josep Campmajó, després que hagi marxat a Suïssa amb altres independentistes investigats pel cas Tsunami. La protesta, convocada per grup que l'hi dona suport i Girona Vota, ha reunit entitats i polítics de la CUP, Junts i ERC a més de nombrosos ciutadans que han volgut donar suport a Campmajó i que han deixat clar que "tots vam ser Tsunami, tots som terroristes". Un Campmajó que s'ha connectat per videoconferència i que ha agraït "l'escalf" dels seus veïns a més de demanar que "no es passi pàgina", en relació a la "repressió de l'Estat" i ha reclamat centrar-se "en la independència".