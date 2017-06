Propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques gironines

Arriba la flama del Canigó

Coincidint amb la nit de la revetlla de Sant Joan, moltes poblacions gironines celebren l'arribada de la Flama del Canigó. A la ciutat de Girona, a 6 de la tarda, hi haurà la sortida del seguici de la Flama de plaça Sant Pere. Durant el recorregut hi haurà exhibicions, amb la participació de la Fal·lera Gironina, Gegants de Santa Eugènia, Marrecs de Salt, Diables de l'Onyar i GEiEG. Està previst aque arribi a les 7 de la tarda a la Plaça del Vi.

Revetlla - Foc a la Feixa!

El soul dels gironins The Basement, els ritmes jamaicans dels veterans Dr. Calypso i l´ska festiu dels francesos Skarface (fotografia) serviran de banda sonora de la revetlla popular Foc a la feixa!, que aquest divendres celebra la seva quarta edició. Organitzada pels Diables de l´Onyar, la festa comptarà amb sopar, servei de bar i algunes sorpreses.

L´Ítaca programa nits de concerts a l'Estartit

El festival Ítaca celebra dues nits especials a la Plaça de la Llevantina de Estartit amb un cartell de luxe: Zoo, Lágrimas de Sangre (fotografia), Def Con Dos, Ítaca Band, Sara Hebe, Roba Estesa i Hora de Joglar. Els concerts de la nit de la Revetlla són gratuïts, mentre que les actuacions de dissabte són de pagament. Diumenge, a les 7 de la tarda, s'ha preparat una cercavila de gegants i castellers amb la colla gegantera Xiscu i Remei de l´Estartit i els Castellers de Figueres; i a les 10 de la nit a la plaça de la Llevantina, cantada d´havaneres i cremat amb Les Anxovetes.

El festival Clownia aixeca el vol

De divendres a diumenge, Sant Joan de les Abadesses es transforma en la ciutat de Clownia, el festival organitzat pel grup Txarango que, un any més, s´ha proposat batre rècords d´assistència. Després d´arrencar ahir, per primera vegada a Camprodon, el festival es disposa a viure tres intensos dies de música, tallers i activitats diverses. L´edició d´enguany destaca per fer un nou salt qualitatiu, tot apostant per barrejar formacions veteranes amb altres amb projecció. D´aquesta manera, passaran pels diversos escenaris habilitats artites com Oques Grasses, Gossos, Gertrudis, Cesk Freixas, Manel, La Pegatina, Zoo, Pascuala Ibaca, Zoo i Che Sudaka. Com sempre, els assistents al festival també podran gaudir d´una actuació de Txarango, que es presenta a la cita amb un nou treball, El cor de la terra, llançat a finals del passat mes de març.

Concert gratuït de Chambao a la platja d'Empuriabrava

El festival Sons del Món arrenca aquest dissabte amb un concret multitudinari i gratuït. Chambao. Chambao, el grup liderat per Lamari, presentarà el seu darrer treball "Nuevo ciclo", nominat als Grammy Llatins del 2016 entre d´altres. Amb més de quinze anys de trajectòria Chambao és un dels referents musicals del nostre país. La seva inicial fusió entre el flamenc i el chill out va revolucionar el panorama musical internacional. La festa començarà a les 22.30 hores i també comptarà amb l'actuació de la banda de flamenc i rumba catalana Merkado Negro.

Llers, capital de les bruixes

Les bruixes tornaran a omplir de màgia el municipi de Llers aquest cap de setmana, coincidint amb la festa de Sant Joan. Divendres, però sobretot dissabte, la fira Fest-te Bruixa desgranarà les seves activitats lúdiques amb propostes molt diverses, com balls, espectacles de foc i música en directe.

Arriba el Nomad a Sant Faliu de Guíxols

Moda, decoració, música, gastronomia (food trucks), i animació infantil són les principals activitats que el festival Nomad proposa aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Es tracta, per tant, d´una nova proposta que convida tothom a gaudir d´una experiència diferent i farcida de creativitat. La cita és als Jardins Juli Garreta

Fer de Neolític a Banyoles

Activitat per al públic familiar al Parc Neolític de la Draga. Aquest diumenge es pot visitar l'interior de les cabanes ambientades per tal d'endinsar-se en la vida quotidiana dels home i les dones del neolític. Amb la possibilitat de posar en pràctica algunes de les activitats dutes a terme pels habitants del poblat ara fa 7.200 anys en aquell mateix indret. L'activitat comença a les 17 h i té un cost de 5€ per pesona.

Festa Major de Palamós

Com cada any Palamós dona el tret de sortida a l´estiu amb la Festa Major, que un any més ve carregada d´activitats. Una de les propostes que més públic aplega són les barraques, que enguany comptaran novament amb actuacions de grups destacats com Siberia, Litus 3 (divendres) i Festucs i Oques Grasses, el diumenge. La festa i la diversió estan garantides.

Fira de productes artesans a Roses

La Plaça Catalunya de Roses acull aquest dissabte, festivitat de Sant Joan la tradicional fira de productes artesans. Una oportunitat per conèixer, degustar i adquirir tot tipus de productes. Formatges, embotits, cervesa, pa de diversos tipus o dolços i altres productes, tots ells elaborats a la demarcació de Girona i, especialment a l´Empordà.