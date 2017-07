L'hora del vídeo en directe

Les xarxes socials estan evolucionant -i de quina manera- amb la intenció de seguir creixent i no caure en l'oblit i provocar el tedi dels seus usuaris. I la nova forma d'enganxar els clients és el vídeo. I si és en directe, millor.

En el món del vídeo hi ha un rei, i el seu nom és YouTube, però el regnat podria estar en perill a causa de la deriva que està prenent el sector del social media. Facebook, Twitter i Instagram estan apostant per la retransmissió de vídeos en directe des de fa temps. I cada vegada ho estan potenciant més, intentant atacar la situació de privilegi de YouTube, que també està intentant apostar pel directe des de fa molt.

El motiu d'aquests moviments en la mateixa direcció podria ser el creixent interès per aconseguir nous espectadors usant per a això continguts més transgressors, menys políticament correctes.

Les polítiques d'ús de totes les xarxes socials deixen clar que està prohibit l'ús d'imatges violentes o denigrants per a certs col·lectius o el sexe explícit, per citar alguns casos. Però les regles canvien quan es tracta de vídeos en directe.

Si ho pensem detingudament, és pràcticament impossible controlar els centenars de milers de retransmissions en directe que es fan en totes les xarxes socials. I per aquí es poden colar escenes de sexe, morts, suïcidis... De fet ja ha passat. I al final tot resulta ser més trànsit per aquesta o aquella xarxa social.

Una mica d'innovació

L'altra gran xarxa social de vídeos en directe té a veure amb els videojocs. El seu nom és Twitch i és, malgrat YouTube Gaming, qui s'emporta el tros més gran del sucós pastís de la retransmissió de videojocs en directe. Però resulta que a la resta de xarxes socials també es poden retransmetre videojocs en directe, fins i tot de forma professional.

Usant tot el muntatge que es veu a la foto que il·lustra aquest article, vam aconseguir realitzar aquesta setmana la que podria ser la primera retransmissió en directe a través de Facebook Live d'un videojoc utilitzant una realització amb múltiples càmeres. El resultat no deixa de ser prometedor, ja que es podria escalar amb més càmeres, més videojocs i fins i tot utilitzant realitat virtual en els videojocs.

D'antuvi el vídeo es pot veure al nostre Facebook -El Ciberdiario-, on potser hem obert un nou camí en la retransmissió de vídeo en directe. Això promet...

Un gran repte

Facebook Live és una de les plataformes de retransmissió en directe amb més projecció, però té limitacions. Fer un directe a Facebook és molt senzill, però fer-ho com ho vam fer nosaltres requereix equips professionals molt costosos. En el nostre cas ho vam aconseguir amb dispositius a l'abast de qualsevol i amb una novetat: la captura d'un videojoc.