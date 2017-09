Lliçó d'història

Encara amb el relat present que Christopher Nolan ha fet de l'episodi de Dunquerke a les cartelleres, arriba ara l'estrena de Churchill, relat biogràfic al voltant del que fou primer ministre britànic durant la Segona Guerra Mundial i que posa èmfasi no tant a la dilatada trajectòria d'aquest controvertit polític, estadista i escriptor sinó al concret marc temporal dels dies previs al decisiu desembarcament de les tropes aliades a les platges de Normandia.

De fet, aquesta data del 6 de juny de 1944 en la qual el curs de la Segona Guerra Mundial va fer un tomb de 180 graus ja ha estat tractada en diverses ocasions en el cinema, des de la més recent i popular Salvar al soldado Ryan (1998) dirigida per Steven Spielberg fins el ja clàssic de l'any 1962 El dia más largo, passant pel punt de vista que el cineasta Sam Fuller va introduir a Uno rojo: división de choque (1980). En el relat que ens trobem a Churchill, però, no interessa tan com es va produir aquest desembarcament sinó els seus dies previs, on la figura del primer ministre britànic pren una força espectacular en el moment en què els dubtes al voltant de la conveniència o no d'aquesta important operació comencen a envair la seva ment.

Churchill, que ja fou un dels protagonistes destacats en el marc de la Primera Guerra Mundial, tem que la missió de Normandia pugui esdevenir un fracàs que dugui a milers de soldats a la mort –tal com succeí als Dardanels l'any 1915 amb el desembarcament de Gal·lípoli– i, precisament per aquest fet, obligarà a replantejar a tots aquells que formen part del seu entorn la possibilitat d'alguna alternativa al que es podria convertir en una carnisseria humana. D'aquesta manera, Churchill ens mostra les converses i els estira i arronses que el seu protagonista mantingué al llarg de les quaranta-vuit hores prèvies al desembarcament amb els membres del seu govern, amb el monarca britànic George VI, amb el cap de l'exercit nord-americà Eisenhower o, finalment, amb la seva pròpia esposa, la qual pretén fer-li entendre que no hi ha possibilitat de fer-se enrere.

Dirigida pel cineasta australià Jonathan Teplitzky ( Un largo viaje), Churchill compta amb un repartiment compost per Brian Cox com a protagonista principal i, entre d'altres, per Miranda Richardson en el paper de la seva esposa o John Slattery com el general Eisenhower.