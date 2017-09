A bord del «Calypso»

No hi ha dubte que, qui més qui menys, va descobrir les belleses que oculta el fons marí gràcies als documentals que s'emetien a la televisió on un senyor prim amb un inconfusible barret de llana vermell navegava incansablement per mars i oceans a bord d'un vaixell anomenat Calypso. Jacques Yves Cousteau fou, però, molt més que un simple capità de vaixell: va saber estar en el lloc oportú i en el moment adequat quan les necessitats ho requerien, ja fos per trobar finançament per als seus projectes o per, fins i tot, manipular la gent del seu entorn per sempre sortir-se amb la seva. Més ombres que no pas llums i que, arran de la seva mort l'any 1997, no van fer res més que eixamplar-se.

Jacques, ambiciós film que el cineasta francès Jérôme Salle ha anat covant al llarg de gairebé cinc anys, pretén doncs encarar-se amb l'home que hi havia rere la figura d'un mite que s'anava expandint en la mateixa mesura que ho feien les seves expedicions i la seva empatia mediàtica. D'aquesta manera, i prenent com a base argumental la biografia que escrigueren al voltant de Costeau el seu fill Jean-Michel i el seu etern company de viatges Albert Falco, Jacques ens mostra facetes brillants de l'oceanògraf com el seu afany per crear un escafandre que gaudís de total autonomia o l'obsessió per sublimar l'art del documental marí (cal recordar que el seu film Le monde du silenci, dirigit juntament amb Louis Malle, va aconseguir la Palma d'Or a Canes i l'Oscar de Hollywood l'any 1955), de la mateixa manera que incideix en les seves turbulentes relacions familiars, especialment amb la seva dona i els seus fills. Personatge esquerp i narcisista, Costeau va esdevenir un autèntic turment per a la seva parella Simone (de la qual se sap a hores d'ara que va tenir un alt grau de protagonisme en les investigacions i les filmacions que realitzava el seu marit) i pels seus dos fills: Philippe (que moriria l'any 1979 en un accident d'hidroavió) i Jean-Michelle, el qual fou ignorat pel seu propi pare al llarg de nombrosos anys.

Amb l'actor Lambert Wilson posant-se en la pell de Costeau, Jacques compta també amb la participació d'Audrey Tautou en el paper de la seva dona Simone i de Pierre Niney ( Yves Saint Laurent) com el seu fill Philippe.