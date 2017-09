L'altre Manhattan

El creador de sèries tan memorables com The Wire o Show me a hero, David Simon, ha tornat a HBO amb una sèrie que promet ser un dels grans títols de 2017. The Deuce ofereix una visió realista i poc convencional sobre la Nova York dels anys 70 i 80, a partir d'un retrat coral que apel·la als seus treballs previs.

The Deuce arrenca descrivint un mostrari de personatges molt diferents. Tenim un barman que intenta fer-se un nom al negoci mentre gestiona els deutes i embolics del seu germà bessó; una prostituta que treballa pel seu compte per poder estalviar i fer-se càrrec del seu fill, que no sap quin tipus de vida porta a la gran ciutat; una estudiant universitària que manté una relació amb un dels seus professors i acaba embolicada en afers de drogues; o un grup de proxenetes que es reparteixen les zones d'actuació amb més tensió de la volguda. També tenim la policia, tan o més ambigua moralment que aquells que pretén detenir, i gent anònima que intenta sobreviure com pot a les tiranies de la vida urbana. Una fauna, en definitiva, molt característica de Simon, que aprofita aquest retrat coral per parlar del naixement de la indústria pornogràfica, del tràfic de drogues als barris deprimits i de l'eclosió de la prostitució.

És, aquesta, una sèrie molt pròpia de Simon. Com a les seves obres prèvies, la ciutat és un personatge més: té ànima pròpia, transpira, i acaba essent el perfecte contrapunt de les derives emocionals dels personatges. Un dels aspectes clau de The Deuce és el seu esplèndid repartiment, encapçalat per James Franco (en un dels seus millors papers: matisa les diferències entre el protagonista i el seu bessó amb una solvència extraordinària), Maggie Gyllenhaal, Gbenga Akinnagbe, Method Man, Emily Meade, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback, Gary Carr, Michael Rispoli, Kim Director, Ralph Macchio, David Krumholtz i Margarita Levieva, un dels grans descobriments de la sèrie.

I atenció a la seva banda sonora, que sempre és un dels plats forts de les produccions de Simon.