Nous iPhone 8 i X Apple presenta el futur de la telefonia mòbil

La ja habitual presentació de tardor d'Apple en la qual anuncia els seus nous iPhone corria aquest any el perill de quedar-se en una més malgrat ser la del desè aniversari. Els inevitables -i gairebé sempre acertats- rumors no deixaven lloc per a la sorpresa, i tot apuntava que ni tan sols el fet d'inaugurar l'emblemàtic teatre Steve Jobs salvaria els mobles. Però una vegada més, el geni de la companyia que fa dècades que està al capdavant de la indústria va sortir a la llum per enlluernar per enèsima vegada la premsa internacional desplaçada a Cupertino. Apple ho va tornar a fer.

En la distància, i des de la ignorància que provoca el no haver tingut els nous iPhone 8 i X a la mà, els nous telèfons intel·ligents d'Apple podrien semblar un més. Però avui en dia, un telèfon és molt més que un full de característiques tècniques.

Les fredes dades de megahertzs, nuclis i gigabytes no et mostren el que se sent en mirar la pantalla d'un telèfon. I en el cas concret de l'iPhone X aquesta sensació és de calfred.

Després d'haver provat tots els telèfons de gamma alta que hi ha en l'actualitat no és aventurat afirmar que l'iPhone X té possiblement la pantalla amb millor qualitat d'imatge que existeix. La seva construcció amb tecnologia OLED millorada, que Apple ha batejat com Pantalla Super Retina, és tan magnífica per a la vista com inquietant per a la competència.



El futur comença avui

Després de veure el més evident -aquesta pantalla que enamora i que arriba gairebé fins a les vores del terminal- t'adones que l'iPhone X suposa el punt de partida de la telefonia del futur. I possiblement de tecnologies que algun dia veurem a casa, en vehicles i fins i tot en empreses.

Tal és el cas de la seva nova tecnologia de reconeixement Face ID, que permet desbloquejar el telèfon amb la cara, i que és capaç de reconèixer la cara de l'usuari fins i tot si aquest canvia el seu aspecte exterior amb ulleres, barba, talls de cabells i fins i tot barrets.

Tot i que en la part de maquinari, més enllà de l'exhuberant nova càmera doble capaç de fer unes fotografies sorprenents -i que aviat analizarem-, cal fixar-se -i molt- en el nou processador A11 Bionic.

Fins fa molt poc, la majoria de tests de rendiment donaven al processador de l'anterior iPhone com el més potent del mercat. El nou A11 Bionic que porten els iPhone 8 i X incorpora ara sis nuclis en lloc dels quatre anteriors, cosa que millora en fins a un 70% el rendiment de l'A10.

Aquest nou processador dota aquests telèfons mòbils d'una capacitat d'aprenentatge de la màquina com mai s'havia vist en ser capaç de realitzar fins a 600.000 milions d'operacions per segon. El telèfon aprèn així l'usuari. Intel·ligència artificial, ha dit vostè? Doncs compte, que podria començar a tenir-la al palmell de la mà.