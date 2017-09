El Festival Jazz Barcelona tindrà 117 concerts, amb noms com Chick Corea o Maceo Parker

L'edició número 49 del Voll-Damm Festival Internacional Jazz Barcelona acollirà un total de 117 concerts en 21 sales o espais de la ciutat, amb actuacions de grans noms del gènere com Diana Krall, Avishai Cohen, Chick Corea, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Fred Hersch i Maceo Parker. La presentació del festival va tenir lloc dimecres a l'Antiga Fàbrica Damm, i va comptar amb la presència del president de TheProject i director del festival, Tito Ramoneda. El saxofonista californià Kamasi Washington ja va actuar el passat 24 de juliol a la Sala Barts de Barcelona com a preludi del festival, el concert inaugural del qual oferirà la pianista i cantant canadenca Diana Krall el 17 d'octubre a l'Auditori del Fòrum i tancarà la soprano Barbara Hendricks al Palau de la Música, el pròxim 15 de desembre. La pròxima edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona tornarà a portar grans figures del gènere, com Chick Corea amb la Steve Gadd Band, Chucho Valdés amb Gonzalo Rubalcaba, Cory Henry & The Funk Apostles, Eliane Elias, Avishai Cohen, Fred Hersch, The Bad Plus, Trombone Shorty, Hiromi i Maceo Parker.