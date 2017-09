Secretari i confident

Des que es va donar a conèixer internacionalment l'any 1985 amb Mi hermosa lavanderia, el cineasta britànic Stephen Frears s'ha forjat una extensa filmografia que l'ha dut a moure's per multitud de gèneres i a treballar amb els pressupostos més variats. En els darrers anys, Frears s'ha especialitzat en drames basats en fets reals com The Queen (2006) o Philomena (2013) que l'hi han aportat un notable èxit de crítica i públic.

Amb La reina Victoria y Abdul, Frears torna doncs a seguir aquest camí traçat en els darrers anys per fixar la mirada en un episodi poc conegut de la història d'aquesta britànica: la relació d'amistat i confiança que va establir amb un dels seus servents d'origen hindú. De fet, no fou fins l'any 2010, quan es van descobrir i publicar els diaris que Abdul Karim va escriure al llarg de la seva vida, que aquesta relació va sortir a la llum. Fou tasca de l'escriptor Shrabani Basu novel·lar aquest relat amb Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidan, narració que ha servit de base a Stephen Frears per a contar com l'any 1887, amb motiu de la celebració dels cinquanta anys de regnat de la Reina Victòria, un jove Abdul Karim viatja des de l'Índia a la cort britànica per participar en el Jubileu. Conegut com «El Munshi», Abdul exercirà el càrrec de secretari indi, i en tot just uns mesos es convertirà en un dels personatges més influents en la vida de Victoria. Entre tots dos s'acabarà forjant un afecte ben especial, encara que aquesta estreta amistat serà mal rebuda dins de la Casa Reial, a causa del canvi de mentalitat que comença a produir-se en la reina. Karim acabarà sent nomenat secretari de l'Índia, càrrec que va exercir durant els últims quinze anys de vida de la monarca. Amb la presència com a protagonista principal del relat de l'actriu Judi Dench (la qual curiosament ja va interpretar a la reina Victoria l'any 1997 a Su majestad Mrs. Brown), La reina Victoria y Abdul compta també amb la participació de Ali Fazal (en el paper d'Abdul), Olivia Williams i Michael Gambon.