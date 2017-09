Una casa als afores

Des que es va donar a conèixer l'any 1998 amb la impactant Pi: fe en caos el cineasta nord-americà Darren Aronofsky ha desenvolupat una filmografia que, a pesar d'alguns alts i baixos i d'una radicalitat que no la fan apta per a tots els paladars, es pot qualificar, com a mínim, d'absolutament coherent i fruit d'una llibertat i ambició artística sense límits imposats. Films com, entre d'altres, Requiem for a dream (2000), El luchador (2008) o Cisne negro (2010) no deixen de ser múltiples variants d'un mateix relat que té com a punt final mostrar fins on pot arribar la mentalitat humana per assolir el seus objectius, a pesar que aquests puguin ser qüestionables i que, sobretot, generin tota un estela de brutal autodestrucció.

Madre!, presentada en el darrer Festival de Venècia i, com no podia ser d'altra manera, rebuda amb xiulets i aplaudiments a parts iguals, esdevé, doncs, una altra baula dins d'aquesta metòdica i radical cadena de relats que Aronofsky ha anat composant per mostrar la seva peculiar visió de la mentalitat humana. En aquesta ocasió, el film ens presenta una parella que decideix mudar-se a una casa situada en un bell i solitari paratge per tal de forjar els fonaments del que ha de ser el seu futur immediat: ell, poeta que passa per una crisi creativa, confia a tornar a trobar la inspiració literària; ella, muller abnegada, veu en aquesta nova llar el lloc ideal per formar-hi una família. Aquesta pretesa tranquil·litat, però, ben aviat es veurà alterada per l'aparició d'un estrany individu del qual no se sap ni d'on surt ni quines intencions té. Aquesta aparició, juntament amb la de la seva parella dies després, marcarà el punt de partida envers una espiral de pertorbació i inquietud de la qual la jove protagonista esdevindrà la víctima principal.

Com sol ser habitual en tots els seus relats, el mateix Aronofsky en signa també el guió, pel qual, segons explica el mateix director, només va trigar cinc dies a tenir-lo pràcticament enllestit. Expectants per la repercussió que pugui tenir el film entre el públic de les nostres contrades, el que no es pot desmerèixer en absolut a Madre! és que compta amb un quartet d'intèrprets principals de primer nivell: Jennifer Lawrence i Javier Bardem en els papers de la parella protagonista i Ed Harris i una reapareguda Michelle Pfeiffer com els intrusos que sembraran la llavor del pànic.