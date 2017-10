La tempesta perfecta

Tot i que el cineasta Dean Devlin debuta en el terreny del llargmetratge amb aquest film, aquest productor i fins i tot actor novaiorquès gaudeix d'una dilatada i exitosa carrera en el terreny del guionatge. Seus són els relats que serviren per crear diversos grans èxits sorgits als anys noranta com, entre d'altres, Soldado Universal (1992), Stargate (1994), Independence Day (1996) o Godzilla (1998).

Esdevé fins i tot estrany, doncs, que amb aquest bagatge trigués tant a decidir-se finalment a dirigir un d'aquests guions que escrivia i que, fins ara, havien anat a parar tots a les mans del director Roland Emmerich, un autèntic expert a ensumar relats susceptibles de convertir-se en èxits rotunds. D'aquesta manera, Devlin debuta com a cineasta amb una història que tampoc difereix massa del que havia escrit anteriorment. Situant-nos en un futur pròxim, Geostorm ens conta com, després d'uns canvis catastròfics en el clima que han fet perillar la supervivència a la Terra, nombrosos governs del món s'han unit per configurar un projecte consistent en una xarxa global de satèl·lits que, tot envoltant el planeta i armats amb avançades tecnologies, són capaços d'evitar desastres naturals. Quan aquesta xarxa comença a fallar, però, un dissenyador de satèl·lits anomenat Jake haurà de formar equip amb el seu germà Max per viatjar a l'espai i salvar el planeta d'una tempesta artificial de proporcions èpiques. Mentrestant, i per acabar-ho d'adobar, als Estats Units s'està gestant un complot per acabar amb la vida del seu president, un fet que se sumarà a tota la sèrie de cataclismes que estan a punt de succeir.

Amb una parella de joves protagonistes formada per Gerard Butler –protagonista, curiosament, de dos films com Objectivo: Londres i Objectivo: La Casa Blanca, on també existia un complot per matar els líders més poderosos del món– i Jim Sturgess ( La mejor oferta, El atlas de las nubes), Geostorm compta amb un elenc de secundaris format per, entre d'altres, Abbie Cornish, Ed Harris i Andy Garcia, el qual interpreta el president dels Estats Units.