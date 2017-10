Carla Bruni presentarà al gener a Madrid i Barcelona el seu àlbum «French touch»

L'exmodel, cantautora i actriu italiana Carla Bruni ha anunciat que el mes de gener vinent presentarà en viu a Espanya el seu nou àlbum, French touch, amb dos concerts que tindran lloc a Madrid i Barcelona. Segons el comunicat de la promotora, aquestes cites tindran lloc al Teatre Nuevo Apolo de la capital el dia 10 i al Palau de la Música de la Ciutat Comtal el dia 12, dins del marc de la dinovena edició del Festival Mil·lenni. French touch, que ja es troba a la venda, ha estat produït pel llegendari músic, productor i compositor David Foster, col·laborador previ d'artistes com Barbra Streisand o Whitney Houston, per reinterpretar clàssics de la música contemporània. Popularitzats per primeres figures com The Rolling Stones, Depeche Mode o ABBA, Bruni (Torí, 1967) versiona en clau íntima i acústica temes emblemàtics com Enjoy the silence, Highway to hell i Crazy. Cèlebre model entre 1985 i 1997, Bruni va fer el salt a la música amb l'àlbum Si j'étais elle (1999), al qual va seguir l'exitós Quelqu'un m'a dit (2002).