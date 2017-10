Les millors propostes del cap de setmana a les comarques gironines

Girona obre les portes a les Fires de Sant Narcís amb més de 200 propostes

La ciutat de Girona inicia avui la celebració de les Fires de Sant Narcís. Més de 200 propostes festives ompliran d'activitat els carrers amb una programació que arrenca avui amb el pregó i finalitzarà el diumenge 5 de novembre amb el castell de focs. La creació de dos espais d'activitats familiars, a les places de Salvador Espriu i de Santa Susanna, i l'obertura de la festa major als barris de la ciutat –amb les novetats de la iniciativa Les Fires dels Quatre Rius, les atraccions sostenibles a la plaça de Ramon Berenguer i el taller d'herbes remeieres a Sant Daniel– són els punts destacats de la proposta d'aquest any.

Al llarg d'aquest cap de setmana, no faltaran les activitats tradicionals i populars que les fan singulars, com la cercavila de gegants (27 octubre); les matinades, els castells de vigília, el sopar popular i el correfoc (28 d'octubre); la passejada pel Barri Vell amb els capgrossos de Girona i la diada castellera (29 d'octubre).

Dels actes a les 'Barraques', destaquem aquest divendres la presència de les Orquestres Di-versiones i Maribel, i dissabte la vetllada dedicada a la música independent, amb les actuacions d´Edward Estlin, Bullitt i els barcelonins The Unfinished Sympathy.

Més informació de les Fires de Girona http://www.diaridegirona.cat/especials/fires-sant-narcis/



Temps de castanyes a Viladrau i Begur

Viladrau celebra aquest cap de setmana la 23a Fira de la Castanya, en l auqe esperen més de 20.000 visitants. Una de les novetats és la campanya gastronòmica de la castanya. Per la seva part, Begur celebra la VII Fira de la Castanyera amb novetats importants, com és l´exposició del concurs de cartells de l´any vinent o túnels del terror.

Les Ânes de Palinkov al Sunset Jazz Club

Dissabte a les 20 h, el Suset acull l'actuació de Les Ânes de Palinkov. Barregen festivament música de Bulgària, Macedònia i Romania, amb una bona dosi d'humor amalgamat per una lluent rítmica, que inspira el grup d'improvisadors sense límits. Una fanfàrria explosiva, d'orquestració inusual, amb sis músics desitjosos de submergir-se en l'ampli món de les músiques de l'est.

Wallace Roney, al Torín d'Olot

La Sala El Torín acull aquest dissabte a les 22 h el concert del trompetista nord-americà Wallace Roney. És un dels pocs músics que Miles Davis, el Príncep de les Tenebres, va assenyalar com un dels seus deixebles avantatjats. De fet, Roney va ser l´escollit durant la gira d´homenatge a Davis per acompanyar la formació històrica integrada per Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter i Tony Williams.



Homenatge a Beethoven a Palamós

El Teatre La Gorga acull dissabte a partir de les 20.30 h l'actuació de la formació musical Trio Pedrell, que commemora el 190 aniversari dela mort de Ludwig van Beethoven amb un concert que combina composicions per a trio amb piano del compositor, així com del seu alumne Haydn. Un sol programa amb obres dels dos mestres que ens permetrà apreciar influències i contrastos.

«E.V.A.», de T de teatre a Girona

T de Teatre celebra els 25 anys amb un espectacle dirigit per Julio Manrique. Una comèdia dramàtica on quatre històries creuades de quatre excompanyes d´escola ens faran reflexionar sobre el dolor, de la poètica que, a vegades, l´acompanya i les diverses formes que adopta: El dolor físic, el crònic, el somàtic, el neuropàtic, el dolor vital, el moral... Representacions al Teatre Municipal de Girona: Dissabte 28 (17.30 h i 20.30 h), i diumenge 29 a les 19.30 h.

Second Hand Market a Vidreres

Vidreres celebra aquest dissabte (de 10 h a 14 h) una nova edició del Second Hand Market, una proposta que permetrà als visitants comprar tota classe d´articles de segona mà, com roba, llibres, música o objectes de col·lecció. La fira comptarà a més amb una oferta paral·lela d´activitats, com food trucks i atraccions per a la mainada. La cita és a la plaça de l'Església i a la plaça Lluís Companys



Teatre infantil a Blanes - «Ai, rateta, rateta»

El Teatre de Blanes acull diumenge a les 17.30 h una obra que s'ha convertit en un clàssic. Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida que tothom, des de fa anys, expliqués el seu conte de la mateixa manera. Un dia va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida fins que no s'atenguessin les seves peticions de canvi. Què va passar? Un espectacle d´El?Replà.