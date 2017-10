La tele OLED i 4K

El sector dels televisors està vivint una segona revolució que va camí de deixar la transició a l'alta definició en un experiment escolar. La raó no és una altra que la tempesta perfecta de tecnologies d'imatge: pantalles OLED, resolució 4K i imatges HDR.

El primer és aclarir que la resolució 4K multiplica per quatre l'actual estàndard Full HD. És com si tinguéssim quatre pantalles –o millor dit, els seus píxels– junts en un sol televisor. Amb aquesta resolució de pantalla les imatges –sempre que estiguin gravades amb la mateixa resolució– es veuen molt millor. Però a més ha sorgit una tecnologia de pantalla que està deixant enrere totes les altres: la tecnologia OLED. Les sigles OLED són l'acrònim en anglès de «Díode Emissor de Llum Orgànic». Al contrari que en un televisor LED convencional, els materials orgànics de l´OLED no requereixen una font de llum posterior, per la qual cosa la imatge és molt més fidel a la realitat i de major qualitat. A més, aquesta nova tecnologia permet fer televisors extremadament prims, ja que la llum LED posterior és eliminada. Algunes marques com a LG ja tenen al mercat pantalles que es poden doblegar. I no parlem de televisors corbs, sinó de televisors que es dobleguen lleugerament sense sofrir danys. Marques com Panasonic, o Sony també estan apostant amb força per aquest tipus de panell, mentre que Samsung prefereix el seu propi LED millorat, al qual han anomenat QLED.

Els nous sistemes d'imatge denominats HDR ofereixen a més uns sorprenents contrastos de color i ràtios de lluentor que, juntament amb tot l'anterior, aconsegueixen gairebé per complet que la imatge del televisor sigui com la de la vida real. Plataformes de continguts com Netflix i marques com Apple o nVidia estan apostant pel 4K HDR. I realment, val la pena.