Policies amb història

Malgrat comptar amb només dues temporades emeses entre el 1975 i 1976, Los Hombres de Harrelson va assolir una notable popularitat internacional, en gran mesura perquè en països com el nostre només teníem dues cadenes per triar. Al seu èxit hi va fer molt la presència dels actors Steve Forrest i Robert Urich, però també els seus aires de actioner sense excuses.

Ja fa més d'una dècada, S.W.A.T va tenir un remake cinematogràfic protagonitzat per Colin Farrell i Samuel L. Jackson que no va funcionar com s'esperava, però igualment va generar un parell de seqüeles direct to vídeo que han mantingut viva la marca.

Ara la cadena CBS, molt aficionada a posar al dia els seus vells èxit televisius, aposta per una nova versió estrenada ahir als Estats Units i que posa l'accent en l'espectacularitat de les trames. Òbviament, aquestes no tenen cap secret: ressegueixen els casos d'una unitat tàctica de la policia de Los Angeles, i al mateix temps indaguen la difícil conciliació entre la vida professional i la personal. Falta veure si els seus responsables aposten, com a l'original, per un procedimental a l'ús o bé se la juguen amb alguna trama contínua que li permeti fidelitzar les exigents audiències de la ficció televisiva actual.

Els nous homes de Harrelson continuen dirigits per l'implacable capità del títol, un home tan expeditiu com lleial que intenta preparar el seu equip per a les missions més perilloses de la tasca policia. Veient els primers tràilers, quedava molt clar que el creador de la sèrie, Aaron Rahsaan Thomas, ha volgut donar més importància al context urbà de la història, sobretot de cara a fer més propers i creïbles els conflictes emocionals dels seus personatges.

S.W.A.T té entre els seus protagonistes Shemar Moore (conegut per la seva participació a Mentes criminales), Kenny Johnson, David Lim i Stephanie Sigman, vista recentment a Annabelle: Creation. Entre els productors executius de la sèrie hi ha Justin Lin, responsable de la refundació de la saga Fast & Furious i de Star Trek: Más allá.